MLB》遊騎兵與歐多簽約 除了錢還送兩匹馬當禮物？
2017/03/31 17:14
歐多。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵球團今天宣布，與陣中二壘手歐多（Rougned Odor）簽下一紙6年4950萬美元（約新台幣15億）的合約，球團也公布合約內容，除了金錢，他們還特別送上兩匹馬展現誠意。
外媒報導指出，遊騎兵今天公布與歐多合約，不止金錢，球團還在合約裡附註，將送上兩匹馬給喜愛動物的歐多。
「他是個在遊騎兵打球的委內瑞拉牛仔。」歐多的叔叔在受訪時告訴記者，歐多相當喜愛動物，這也是為什麼他如此喜歡德州，因為在這裡可以找到牛仔。球團也知道歐多很喜歡馬，且聽說他打算在德州買地成立牧場，所以才會決定送上兩匹馬給歐多，作為賀禮。
球團送了兩匹馬給歐多。（取自推特）
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