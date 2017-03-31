日職》川崎宗則不再拚大聯盟 要回老東家軟銀

川崎宗則。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕川崎宗則日前遭到芝加哥小熊隊釋出，日本媒體今天報導，川崎宗則將回歸老東家軟銀，預計近2日就會公布加盟消息。

川崎宗則今年在大聯盟春訓總計39打數，擊出11支安打，打擊三圍0.282／0.378／0.385，仍遭球團釋出，避免支付10萬美元（約301萬台幣）續留金。

去年球季結束後，當時就傳出軟銀3年12億日圓（約3.3億台幣）與52號要等待川崎回鍋。川崎宗則曾說已寄信詢問的球隊涵蓋台灣、美國、日本與韓國等等，「考慮為適合自己的球隊打球。」

如今《日刊體育》報導，川崎宗則已經在亞歷桑納家中整理行李，當地時間30日搭機回日本，軟銀很可能在近兩日就會發布川崎宗則回歸母隊的消息。

川崎宗則在大聯盟5個球季，平均打擊率為2成37，累積150安、1轟、51分打點。

川崎宗則。（資料照，法新社）