NBA》退役球星馬里昂與前華航女籃PK 和粉絲玩自拍
2017/03/31 16:54
馬里昂。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕NBA退役球星馬里昂（Shawn Marion）為期6日的台灣行即將結束，今日出席最後一站公開行程，他不僅親自指導JHBL國中聯賽名校金華國中，也與球迷一同投籃同樂，再與前華航女籃球員比罰球，整場表現毫無架子，親切指數百分百。
中華航空與NBA台灣首度合作，邀請曾 4 次入選 NBA 全明星賽，2011 年 NBA 總冠軍隊球員-馬里昂擔任華航幸運粉絲的「私人教練」，親授神射技巧。
華航特別邀請在2月1日至3月22日參加「Fly To Your Dream夢想新力量」活動，期間購買機票的 10 位幸運華航粉絲，與馬里昂近距離接觸，活動中安排 「MVP KNOCKOUT」 投籃比賽，冠軍可得亞洲線不限航點機票一張。
馬里昂在活動結束後，親切與粉絲玩自拍，展現高度親和力，他在上週日抵達寶島，期間走遍北、中、南各地，享受到台灣的美麗與對籃球的熱情，這次寶島行也將告一段落，預計於今日下午搭機離開台灣。
馬里昂。（記者林岳甫攝）
馬里昂。（記者林岳甫攝）
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