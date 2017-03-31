MLB》大聯盟加快比賽速度 皇家先生怎麼看？

皇家隊棒球事務部副總裁布瑞特（George Brett）來台參加中職回饋列車記者會，中職會長吳志揚贈送斷棒製成的象棋，布瑞特也回敬簽名手套。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕無論中職或大聯盟，近年都提出各種方式加快球賽節奏，看在名人堂球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）眼中，他認為，換局之間的廣告時間是拖長大聯盟比賽最主要原因。

布瑞特今天出席中職回饋列車贊助記者會，當被問到大聯盟致力於縮短比賽時間，他指出，最大問題是攻守交換之間有3分鐘廣告時間，轉播的廣告收益是球團受惠，也利用這些收入支付選手高薪，但若能縮減廣告長度，比賽會快很多。

從場上征戰到場邊觀戰，現年63歲的布瑞特也笑說，無論比賽是3小時、3小時20分鐘或更久，只要打得精彩，他個人不排斥球賽冗長，「這對我一點都不成困擾，因為我非常喜歡看球賽，看累了就回去睡覺，隔天再從報紙看比賽結果就好。」

布瑞特不是第一次來台，但昨晚抵台時，一下飛機就有數十人接機並索取簽名，令他對台灣球迷的熱情印象深刻。