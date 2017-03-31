日職 Live》火腿市川友也開轟 仍落後西武

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 西武 0 2 0 0 0 2 3 0 火腿 0 0 0 0 1 1 3 0

第五局

5局下，市川友也擊出陽春砲，火腿追回1分。

第三局

3局下，火腿2出局攻占二壘，大谷翔平敲出右外野安打，但跑者西川遙輝在回本壘時遭觸殺出局。

第二局

2局上，中村剛也獲保送，栗山巧擊出二壘安打，西武攻占二、三壘，接著靠兩次內野滾地球，讓西武攻回2分。

第一局

1局下，西川遙輝敲安，菊池雄星連續三名打者沒有攻勢，讓火腿無功而返。

賽前

火腿今晚對上西武，火腿推出有原航平先發，他上季繳出11勝9敗、防禦率2.94；西武則是推出菊池雄星，他去年繳出12勝7敗、防禦率2.58，最快球速可達157公里。

雙方先發打線：

西武獅 棒次 日本火腿 秋山翔吾 1 西川遙輝 田代將太郎 2 田中賢介 淺村榮斗 3 大谷翔平 中村剛也 4 中田翔 栗山巧 5 近藤健介 梅希亞（Ernesto Mejia） 6 萊爾德（Brandon Laird） 木村文紀 7 岡大海 炭谷銀仁朗 8 市川友也 源田壯亮 9 中島卓也 菊池雄星 先發投手 有原航平

大谷翔平。（資料照，美聯社）