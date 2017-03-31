日職 Live》火腿市川友也開轟 仍落後西武

2017/03/31 18:59

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

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西武

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2

0

0

0

 

 

 

 

2

3

火腿

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0

0

0

1

 

 

 

 

1

3

0

第五局

5局下，市川友也擊出陽春砲，火腿追回1分。

第三局

3局下，火腿2出局攻占二壘，大谷翔平敲出右外野安打，但跑者西川遙輝在回本壘時遭觸殺出局。

第二局

2局上，中村剛也獲保送，栗山巧擊出二壘安打，西武攻占二、三壘，接著靠兩次內野滾地球，讓西武攻回2分。

第一局

1局下，西川遙輝敲安，菊池雄星連續三名打者沒有攻勢，讓火腿無功而返。

賽前

火腿今晚對上西武，火腿推出有原航平先發，他上季繳出11勝9敗、防禦率2.94；西武則是推出菊池雄星，他去年繳出12勝7敗、防禦率2.58，最快球速可達157公里。

雙方先發打線：

西武獅

棒次

日本火腿

秋山翔吾

1

西川遙輝

田代將太郎

2

田中賢介

淺村榮斗

3

大谷翔平

中村剛也

4

中田翔

栗山巧

5

近藤健介

梅希亞（Ernesto Mejia）

6

萊爾德（Brandon Laird）

木村文紀

7

岡大海

炭谷銀仁朗

8

市川友也

源田壯亮

9

中島卓也

菊池雄星

先發投手

有原航平

大谷翔平。（資料照，美聯社）

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