日職 Live》火腿市川友也開轟 仍落後西武
2017/03/31 18:59
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球隊
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第五局
5局下，市川友也擊出陽春砲，火腿追回1分。
第三局
3局下，火腿2出局攻占二壘，大谷翔平敲出右外野安打，但跑者西川遙輝在回本壘時遭觸殺出局。
第二局
2局上，中村剛也獲保送，栗山巧擊出二壘安打，西武攻占二、三壘，接著靠兩次內野滾地球，讓西武攻回2分。
第一局
1局下，西川遙輝敲安，菊池雄星連續三名打者沒有攻勢，讓火腿無功而返。
賽前
火腿今晚對上西武，火腿推出有原航平先發，他上季繳出11勝9敗、防禦率2.94；西武則是推出菊池雄星，他去年繳出12勝7敗、防禦率2.58，最快球速可達157公里。
雙方先發打線：
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西武獅
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棒次
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日本火腿
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秋山翔吾
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1
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西川遙輝
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田代將太郎
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2
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田中賢介
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淺村榮斗
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3
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大谷翔平
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中村剛也
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4
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中田翔
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栗山巧
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5
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近藤健介
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梅希亞（Ernesto Mejia）
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6
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萊爾德（Brandon Laird）
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木村文紀
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7
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岡大海
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炭谷銀仁朗
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8
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市川友也
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源田壯亮
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9
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中島卓也
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菊池雄星
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先發投手
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有原航平
大谷翔平。（資料照，美聯社）
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