中職》名人堂球星布瑞特 贊助中職回饋列車

皇家隊棒球事務部副總裁布瑞特（George Brett）來台參加中職回饋列車記者會。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕大聯盟名人堂球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）今天拜會中職聯盟，與中職會長吳志揚一起宣布雙方合作，將提供150萬元等值球具，贊助台灣基層棒球。

中職自2002年起展開「回饋列車」活動，除捐贈球具給基層棒球隊，也安排職棒球星和教練到各地指導。

布瑞特現任皇家隊棒球事務部副總裁，昨晚抵台，今天出席回饋列車記者會，他和瑪林國際共同成立的布瑞特運動用品公司，今年與中職結盟，提供150萬元等值球具給基層球隊。吳志揚說，過去回饋列車贊助較不穩定，今年雙方合作後，可進行更大型計畫。

布瑞特大聯盟生涯21年都在皇家，被稱為「皇家先生」。他透露，因為生長在小康家庭，從小不需要擔心球具問題，但不是每個打棒球的人都有好家境，「我知道很多人需要這些球具，能提供給小朋友使用，非常榮幸。」

布瑞特也說，近幾年亞洲棒球發展有目共睹，越來越多人到美國打球，練球態度無庸置疑，「我常看到亞洲面孔，希望未來有更多球探來這邊發掘更多選手，尤其是台灣。」他接下來還會到韓國，參加韓職的開球儀式。