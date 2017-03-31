中職》粉絲頁發酸文針對誰？林哲瑄回應了（影音）
2017/03/31 17:32
［體育中心／綜合報導〕富邦悍將球星林哲瑄昨天賽後在粉絲頁上發文，引起隊友熱烈回應，更意外造成網友討論，林哲瑄今天也強調沒針對任何人。
「沒有特別針對誰，只是覺得，一個團隊積極守備非常重要。」林哲瑄昨天賽後在粉絲頁貼文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」意外引發網友關注，不少鄉民在PTT上揣測，這則貼文是否針對某個人或是隊友林益全，今天林哲瑄也對此做出回應。
此外，林哲瑄強調，積極守備會帶給團隊很大的鼓勵，提升士氣，發文用意是在此，對於造成大家討論，他也很意外，原本以為只是隊友回應比較熱烈而已。
今天原訂6點35分於桃園球場開打的富邦悍將與Lamigo桃猿一戰，因雨順延，將在明天下午1點進行雙重賽。
林哲瑄回應臉書粉絲頁說法。（記者陳志曲攝）
林哲瑄臉書全文。（取自林哲瑄臉書粉絲頁）
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