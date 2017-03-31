中職》獲生涯首場救援成功 洪宸宇盼在一軍穩定出賽

洪宸宇。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕從可能沒有工作，到拿下生涯首場救援成功，洪宸宇自己都覺得很奇怪，也不諱言從沒想過會有這樣的機會，今年的目標只有1個，就是在一軍穩定出賽。

洪宸宇指出，去年被Lamigo桃猿釋出，沒想過能再回到職棒場上投球，來到中信兄弟以後，覺得訓練方式與猿隊差不多，差別在於兄弟比較美式、自由，猿隊比較有規劃性。

洪宸宇日前最快球速飆出148公里，他表示，沒有特別注意球速進步多少，應該是臨場狀況不錯，加上熱身賽上場次數較多，目前還要加強的是控球，希望能再進步。

中信兄弟目前2連勝，29日靠著洪宸宇、30日靠著陳鴻文那下救援成功，守住球隊勝利，這2人目前擔任球隊最後一道防線，對於誰才是守護神，總教練史耐德表示，目前還很難下定論。

總教練史耐德認為，洪宸宇有擔任終結者的資質，也有攻擊打者好球帶、勇於對決的心態，配合陳鴻文逐漸恢復原有的氣勢，球隊能有一左一右兩位終結者也是好事。