中職》肋骨骨裂 林克謙恐休息1個月
2017/03/31 18:16
〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟投手林克謙29日在比賽中傷退，經檢查後發現肋骨骨裂，傷勢可能影響腎臟，預計至少要休息1個月才能復出。
兄弟總教練史耐德指出，林克謙的傷勢還要觀察，可以確定的是，需要完全休息2週，再經過復健2週，至少要缺席1個月，「任何的受傷對球隊都很傷，尤其還是投手，是戰力的一大損失。」他說。
林克謙。（資料照，記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》獲生涯首場救援成功 洪宸宇盼在一軍穩定出賽
- 中職》粉絲頁發酸文針對誰？林哲瑄回應了（影音）
- 中職》名人堂球星布瑞特 贊助中職回饋列車
- MLB》大聯盟加快比賽速度 皇家先生怎麼看？
- 中職》中信對統一之戰因雨順延 明進行雙重賽
推薦新聞
-
中職》林哲瑄酸文為哪樁？網友熱議這個PLAY（影音）2017/03/31 20:32
-
日職 Live》菊池雄星好投、淺村榮斗猛打賞 西武擊敗火腿2017/03/31 20:30
-
NBA》輪休爭議 杜蘭特批：聯盟只針對頂級球星2017/03/31 18:29
-
MLB》大聯盟加快比賽速度 皇家先生怎麼看？2017/03/31 17:02
-
日職》川崎宗則不再拚大聯盟 要回老東家軟銀2017/03/31 16:54