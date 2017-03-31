中職》肋骨骨裂 林克謙恐休息1個月

2017/03/31 18:16

〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟投手林克謙29日在比賽中傷退，經檢查後發現肋骨骨裂，傷勢可能影響腎臟，預計至少要休息1個月才能復出。

兄弟總教練史耐德指出，林克謙的傷勢還要觀察，可以確定的是，需要完全休息2週，再經過復健2週，至少要缺席1個月，「任何的受傷對球隊都很傷，尤其還是投手，是戰力的一大損失。」他說。

林克謙。（資料照，記者陳志曲攝）

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