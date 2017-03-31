NBA》輪休爭議 杜蘭特批：聯盟只針對頂級球星

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近日NBA輪休話題引發熱議，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）更發函要球團不得任意輪休球員，目前人還在傷兵名單中的勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）則認為，聯盟的作法是兩套標準。

「我是覺得聯盟只針對少數球員，他們才不在意隊上的第13人、板凳球員要不要輪休。這議題只會影響詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）或是魏斯布魯克（Russell Westbrook）這類型的球星。」杜蘭特向ESPN記者表達對於輪休的看法。

杜蘭特表示他能理解球迷看不到球星的失望心情，「如果我是球迷，好不容易買到票，也特別挑了詹姆斯、柯瑞或魏斯布魯克的比賽，可是最後卻沒辦法在現場看到他們打球，我當然也會很失望。」但他強調，球員也是人，也會需要時間休息，來調適心情或是身體狀態，希望球迷可以諒解輪休的原因。

「但我也曾看過有球員不是因為要備戰季後賽才輪休，太陽的錢德勒（Tyson Chandler）都沒上場，但他們（聯盟）有任何意見嗎？我是認為聯盟的標準不太一樣。」杜蘭特強調，他知道每個人立場不同，看待輪休也有不同想法，只是他希望聯盟的輪休標準能一體適用，而非僅針對頂級球星。