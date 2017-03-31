中職》開季擠進先發輪值 洪心騏興奮：從國小就在等了
2017/03/31 18:36
洪心騏。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅新秀洪心騏開季擠進先發輪值，明晚將對中信兄弟擔任先發，他開玩笑說：「我從國小就在等了！」。
洪心騏在去年季中選秀會第8輪被獅隊指名，上季只在一軍出賽投1局，他表示，可能因為在熱身賽調整得不錯，教練團才願意給機會，「春訓時其實沒想太多，就做好我該做的，怎麼安排就交給教練。」他說。
洪心騏指出，開季前球隊宣佈一二軍名單時，就被告知要在明天這場擔任先發，打棒球的夢想就是站在職業舞台，很開心能有這個機會，「我從國小就在等了，等了10幾年！」他說。
洪心騏高中畢業後先去打新北市隊再投入職棒，他表示，高中畢業時像個小屁孩，心智不夠成熟，所以先去業餘球隊，在那裡成長很多，慢慢學會調適，「時機到了，準備好了，就投入職棒。」他說。
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