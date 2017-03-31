高球》渣打全國業餘高爾夫春季排名賽 劉永華稱王、侯羽桑封后

渣打全國業餘高爾夫春季排名賽，劉永華（左）以6桿之差，首度贏得男子總冠軍。女子總冠軍則由冬季賽球后侯羽桑順利衛冕。（高協提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕渣打全國業餘高爾夫春季排名賽，暨2017年臺北世大運代表隊第2次選拔賽，今天完成4回合賽程。男子組劉永華以6桿差距，首度贏得男子總冠軍。女子總冠軍則由冬季賽球后侯羽桑順利衛冕。

揚昇球場天氣一日多變，今日從出發時陰天，到上午9時的大太陽，過中午變成颳強風、下雨，領先組的男子選手打到下午3時才完賽。

劉永華打前3回合已領先10桿，奪下總冠軍毫無懸念，午後的惡劣天候影響，劉永華打出76桿，以282桿輕鬆贏得生涯首座總冠軍盃。

他說：「氣象預報今天的天候會變差，我有做好心理準備，不過，最後4洞突然風雨交加，確實有點吃不消，很可惜，沒有守住我原先預定低於標準桿兩位數成績的目標。」

早1小時出發的女子選手幸運許多，侯羽桑比賽打完，天候狀況還十分舒適。去年12月她在台南新化拿下生涯首場女子總冠軍，本周衛冕路越走越穩。

侯羽桑第1回合打完落後4桿，接下來3天都繳出紅字，今天以71桿完賽，總計284桿，以4桿之差連莊女子總冠軍。

賽後她說：「這幾天漸入佳境，這場比賽我的策略是先穩住節奏，放輕鬆打，好好把握抓鳥的機會。」

本週比賽同步進行世大運、台日韓睦鄰盃隊際錦標賽和「泰后盃」亞太女子隊際錦標賽的國手選拔。其中世大運第2次選拔賽結果，男子組前三名為劉永華、賴嘉一和許育誠。女子組前3名是侯羽桑、陳萱、石澄璇。

除了男、女總冠軍，其他各組冠軍分別是：男子公開組賴嘉一（292桿）、男A組楊浚濠（296桿），男B組蘇晉弘（288桿）。

女子公開組陳萱（289桿）、女A組盧昕妤（288桿）、女B組吳佳晏（293桿）。

只打兩回合賽程的男C組陳宣佾以164桿奪冠。男D組許柏丞173桿排第1。女子C、D組陳薇安169桿，再次奪得分組冠軍。