中職》曾陶鎔開轟仍賣力衝刺 球迷好感動（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟曾陶鎔昨轟出逆轉2分砲，幫助球隊擊敗富邦，不但獲得單場最有價值球員。有球迷發現，曾陶鎔敲全壘打後，因為跑得太快，差點超過前面的「恰恰」彭政閔，引起網友們熱議。

從春訓熱身賽就深獲兄弟教頭史耐德肯定的曾陶鎔，他本季出賽4場，8打數繳出4安打，其中有2支是全壘打，另有一支是二壘安打，目前打擊率為5成，長打率高達1.375。

曾陶鎔在開幕按代打敲三分砲後，當時他在繞壘包時仍全力衝刺，引起球迷注意；昨天敲出全壘打後，他仍全力跑壘，還差點超過前面的彭政閔，「恰恰」看到後立即快跑，之後也拍了一下小老弟屁股。曾陶鎔曾說，：「什麼事都盡力做好，盡力就不會有壓力。」

許多球迷看到曾陶鎔開轟也是全力跑壘，紛紛表示，「全力跑壘是個好習慣」、「這個習慣要一直下去哦！我要愛上你了」、「很喜歡他的正面跟積極，加油！」、「推認真的態度」、「最喜歡看全力跑壘的球員」。

中職開幕戰 曾陶鎔代打敲全壘打

中信兄弟曾陶鎔昨天敲出一記二分彈，助球隊逆轉富邦悍將。（資料照，記者廖耀東攝）

中信兄弟曾陶鎔昨天敲出一記二分彈，助球隊逆轉富邦悍將。（資料照，記者廖耀東攝）