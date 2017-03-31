中職》史耐德：我是打者出身 希望球彈一點！

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟打完4場敲出8發全壘打，平均每場可轟2發，總教練史耐德笑說：「我是打者出身，當然希望球彈一點！」。

史耐德指出，有聽說上季比賽用球的彈性係數引發許多討論，但中信打者的長打能力本來就很不錯，不論彈性係數是否調整，只要各隊在比賽使用同1顆球，就是公平的事。

「我以前是打者，很討厭投手，當然希望球彈一點！」他笑說。