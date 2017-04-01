中職雙重戰 今日賽事預告與轉播
2017/04/01 07:18
早安！
中職今將進行雙重賽，午場賽事，悍將推出黃亦志對上桃猿賽格威，統一與兄弟之戰則由林子崴對決江忠城，晚場部份，富邦由神盾主投與桃猿王溢正進行交手，統一由生涯首度先發的洪心騏卯上兄弟洋將伍鐸，喜歡中華職棒的朋友，請鎖定自由體育帶給您的文字轉播唷！
日職今也將進行6場賽事，雖然目前無台將跟隨一軍出賽，不過喜歡日職的球迷們，還是可以透過自由體育了解最新消息！
欣賞棒球賽事外，也別忘了NBA將進入最後高潮，除了龍頭競爭激烈外，老八爭奪戰也是精彩可期！誰能擠上季後賽末班車？戰況詭譎的刺激賽事，千萬不可錯過囉！
中職例行賽
13:05 悍將 vs. 桃猿（愛爾達足球、ELEVEN SPORTS）
13:05 兄弟 vs. 統一（緯來育樂、愛爾達育樂）
17:05 悍將 vs. 桃猿（愛爾達體育、ELEVEN SPORTS）
17:05 兄弟 vs. 統一（緯來體育、愛爾達育樂）
日職例行賽
12:00 羅德 vs. 軟銀（FOX體育）
13:00 中日 vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）
13:00 西武 vs. 火腿 （FOX體育三台）
NBA例行賽
08:00 馬刺 vs. 雷霆（FOX體育）
10:30 火箭 vs. 勇士（緯來體育）
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