中職》林哲瑄酸文為哪樁？網友熱議這個PLAY（影音）
2017/03/31 20:32
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將球星林哲瑄昨天賽後發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」意外引發關注，許多網友對此議論紛紛。
富邦悍將與中信兄弟昨天的比賽中，有網友發現，1局下兄弟攻占二壘，蔣智賢擊出一、二壘間滾地球，富邦一壘手林益全沒有攔下，讓球穿了出去，二壘跑者回來得分。這個PLAY也引起PTT網友們熱議，有網友認為，「球就是正好從手套下方過去」、「有撲有機會」。
針對臉書上的發文，林哲瑄今天表示，「沒有特別針對誰，只是覺得，一個團隊積極守備非常重要。」他強調，積極守備會帶給團隊很大的鼓勵，提升士氣，發文用意是在此，對於造成大家討論，他也很意外，原本以為只是隊友回應比較熱烈而已。
林益全。（資料照，記者林正堃攝）
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