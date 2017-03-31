NBA》得分被詹皇超越 歐尼爾讚：他很棒

歐尼爾。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天砍下26分，生涯總得分累積28599分，也正式超越歐尼爾（Shaquille O’Neal）的28596分，躍居史上第7位，賽後他分享心情，也稱讚歐尼爾是史上最佳球員之一，相當具有宰制力。

「我一直都能維持健康，也因為待在一些很優秀的球隊，所以才能做到這點（生涯得分超越歐尼爾）。」詹姆斯賽後分享心情，他表示相當尊敬歐尼爾，「歐尼爾是史上最棒的球員之一，相當有宰制力，更重要的是，他的表現定義了何謂內線球員，我相當尊敬他，對我而言，他就像我大哥一樣，看到他的銅像被豎立在史戴波中心（Staples Center），我也覺得很興奮。」

得知詹姆斯超越自己的得分紀錄，歐尼爾也在節目上大讚他的表現，「我為LeBron感到開心，在我還是球員時，我曾在克里夫蘭打過球，那時候大家都在討論這名高中球員，我覺得他是個很棒的人，現在也依然優秀，恭喜LeBron和他的家人，這是很棒的成就。」

詹姆斯。（資料照，美聯社）