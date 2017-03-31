日職》坂本勇人展現高棒球智商 讓飛球落地製造雙殺（影音）
2017/03/31 21:13
〔體育中心／綜合報導〕日職例行賽今天正式開打，讀賣巨人明星遊擊手坂本勇人展現高棒球智商，故意讓內野高飛球落地，形成另類雙殺守備，讓日本網友大讚。
4局上中日龍無人出局攻占一壘，輪到洋砲打擊古巴砲手維西耶多（Dayan Viciedo）打擊，他敲出內野高飛球，以為會被接殺沒有積極往一壘跑，坂本勇人故意讓小白球落地後，製造雙殺守備，這也被日本媒體形容為「頭腦PLAY」。
巨人這場比賽靠著老將阿部慎之助、坂本勇人各敲出兩分砲，最後助球隊以6：2擊敗中日龍，拿下開幕戰勝利。
坂本勇人。（資料照，美聯社）
坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）
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