NBA》尼克連4年無緣季後賽 名人堂球星心疼甜瓜

安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克去年夏天狠組四巨頭，企圖力拚NBA總冠軍，不過戰績始終不如預期，確定連4年無緣季後賽，不過名人堂球星金恩（Bernard King）卻跳出來為安東尼（Carmelo Anthony）喊話，「我知道他想帶領紐約奪冠。」

今年球季尼克雖砸下重金網羅包括羅斯（Derrick Rose）及諾亞（Joakim Noah）在內等頂級球星拚冠，不過戰績始終不符期待，季中更因為安東尼交易案及制服組的口水戰鬧得滿城風雨，目前排名東部第13位，確定連4年無緣季後賽。

尼克無緣季後賽安東尼成眾矢之的，不過名人堂球星金恩近日卻跳出來為甜瓜喊話，「他熱愛紐約，更想帶領尼克奪冠，但他現在不得不想到自己將有可能離開這裡。」

金恩更暗批尼克高層領導無方，「他沒有適合的陣容輔佐自己，所以一直無法達到更高的層次，尼克現在的陣容無法滿足安東尼的奪冠需求。」

尼克傳奇球星金恩（右）。（資料照，美聯社）