NBA》不給前教頭面子 皮朋：該走的是禪師不是甜瓜
2017/03/31 21:54
皮朋（左）、傑克森（右）。（取自紐約郵報）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今年確定無緣季後賽，對此傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）力挺「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），認為問題是出在「禪師」傑克森（Phil Jackson）身上。
「我必須說尼克的問題是出在我的老教練傑克森身上，我認為他沒替球隊安排最好的陣容。」皮朋在公牛時期曾在傑克森麾下打球，也拿過6次總冠軍，但看到尼克戰績疲軟，他毫不留情的說，問題是出在傑克森，而非安東尼，「我會給安東尼好評，他很專業，但他在本季常被擺在板凳上，失去一些該上場的機會。」
傑克森在2014年接掌尼克後，至今戰績為87勝167敗，勝率為34.3%，皮朋認為球迷會希望安東尼留下來，也指出真正該離開的是傑克森。
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