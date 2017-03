MLB》小熊砲手想打穿守備布陣 被「阿土伯」飛撲攔下（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕芝加哥小熊今面對休士頓太空人的熱身賽,小熊主砲手瑞佐(Anthony Rizzo)擊出強勁滾地球,卻被站在外野的二壘手「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)飛撲攔下快傳一壘刺殺,展現出守備布陣的功用。

3局上瑞佐打擊時,游擊手站在二壘壘包後方,二壘手艾圖維沒有站在內野紅土區,而是站在後方的外野草地。當瑞佐擊出二壘方向強勁滾地球,艾圖維飛撲將球接住,接著起身快傳一壘刺殺出局。

這場比賽小熊隊最後以6;8輸球。瑞佐4打數敲出支陽春砲,艾圖維2打數1安1打點。

瑞佐。(美聯社)

艾圖維。(美聯社)