MLB》小熊砲手想打穿守備布陣 被「阿土伯」飛撲攔下（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今面對休士頓太空人的熱身賽，小熊主砲手瑞佐（Anthony Rizzo）擊出強勁滾地球，卻被站在外野的二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）飛撲攔下快傳一壘刺殺，展現出守備布陣的功用。

3局上瑞佐打擊時，游擊手站在二壘壘包後方，二壘手艾圖維沒有站在內野紅土區，而是站在後方的外野草地。當瑞佐擊出二壘方向強勁滾地球，艾圖維飛撲將球接住，接著起身快傳一壘刺殺出局。

這場比賽小熊隊最後以6；8輸球。瑞佐4打數敲出支陽春砲，艾圖維2打數1安1打點。

瑞佐。（美聯社）

艾圖維。（美聯社）