日職》松田宣浩美技守備 助軟銀搶下新球季首勝（影音）
2017/03/31 22:44
〔體育中心／綜合報導〕WBC四強賽，日本隊因三壘手松田宣浩的守備瑕疵1分惜敗美國，無緣重返王座，不過隨著日職球季開打，松田宣浩也調整好心態，今開幕戰對上羅德，更上演2次精彩美技守備，幫助軟銀奪下新球季首勝。
WBC四強賽的守備瑕疵讓松田宣浩自責不已，不過隨著新球季到來，他也將狀態調整至高檔，今開幕戰更上演2次精彩守備，打擊方面也有安打及打點進帳，成功幫助軟銀以3：1擊敗羅德，搶下好采頭。
松田宣浩。（資料照，歐新社）
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