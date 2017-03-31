日職》松田宣浩美技守備 助軟銀搶下新球季首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕WBC四強賽，日本隊因三壘手松田宣浩的守備瑕疵1分惜敗美國，無緣重返王座，不過隨著日職球季開打，松田宣浩也調整好心態，今開幕戰對上羅德，更上演2次精彩美技守備，幫助軟銀奪下新球季首勝。

WBC四強賽的守備瑕疵讓松田宣浩自責不已，不過隨著新球季到來，他也將狀態調整至高檔，今開幕戰更上演2次精彩守備，打擊方面也有安打及打點進帳，成功幫助軟銀以3：1擊敗羅德，搶下好采頭。

松田宣浩。（資料照，歐新社）