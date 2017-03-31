羽球》至今一局未失 周天成安抵印度賽四強

周天成。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇「一哥」周天成今天在印度超級系列賽八強戰，僅花費30分鐘，以21：10、21：14，拍下世界排名第18的丹麥老將胡廷維斯，小天以一局未失之姿，一路挺進最後四強。

世界排名第9的周天成昨生涯第三度與胡廷維斯交手，前兩次對戰小天不曾開胡，上一次碰頭就是在印度賽，小天沒有放過復仇機會。

周天成此役完全掌控局勢，首局11：6拉開差距，僅讓對手拿下10分，次局也是全場領先，小天順利挺進四強，繼全英公開賽後，連兩戰超級賽都安抵四強。

同胞王子維在八強戰面對世界第四的丹麥艾利森，先盛後衰，以21：19、14：21、16：21吞敗，無緣四強。

世界排名第十的台灣男雙李洋／李哲輝無法挾著前役扳倒敦奧銀牌丹麥組合的氣勢，八強賽以20：22、23：25，不敵第六種子印尼普拉塔瑪／卡蘭達蘇華迪。