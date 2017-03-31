日職》川崎宗則確定回軟銀 明舉行記者會

川崎宗則已抵達日本。（取自日本雅虎）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體報導指出，日籍球員川崎宗則確定回到老東家軟銀，最新消息指出，軟銀已經和川崎達成協議，預定明天舉行入團記者會，新球季他也會重新穿上52號球衣。

川崎宗則被小熊釋出後，先前曾向日、美、台、韓等職棒球隊詢問有無加盟機會，《日刊體育》今報導，川崎確定重返老東家軟銀，且稍早最新消息指出，川崎已經抵達日本，軟銀也將在明天舉行加盟記者會，屆時將公布合約內容，這也是川崎赴美5年後再度重回老東家懷抱。

川崎宗則在大聯盟5個球季，平均打擊率為2成37，累積150安、1轟、51分打點。