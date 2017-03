MLB》盜壘掩護揮棒慢半拍 害隊友遭阻殺出局（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕隊友盜二壘,打者揮棒掩護時卻「慢半拍」?

洛磯今與教士的熱身賽,6局下教士無人出局攻占一壘,輪到托倫斯(Luis Torrens)打擊時,壘上跑者盜壘,托倫斯當下沒有立即揮棒掩護跑者,直到球進了捕手手套後才揮棒。洛磯捕手快傳二壘時將跑者阻殺出局。洛磯最後在這場熱身賽以10:5獲勝。