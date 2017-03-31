MLB》盜壘掩護揮棒慢半拍 害隊友遭阻殺出局（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕隊友盜二壘，打者揮棒掩護時卻「慢半拍」？

洛磯今與教士的熱身賽，6局下教士無人出局攻占一壘，輪到托倫斯（Luis Torrens）打擊時，壘上跑者盜壘，托倫斯當下沒有立即揮棒掩護跑者，直到球進了捕手手套後才揮棒。洛磯捕手快傳二壘時將跑者阻殺出局。洛磯最後在這場熱身賽以10：5獲勝。