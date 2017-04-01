網球》邁阿密公開賽 蠻牛搶先取得冠軍賽門票
2017/04/01 09:41
納達爾打進邁阿密決賽。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕「第五大滿貫」邁阿密公開賽進行到準決賽，今天凌晨四強戰納達爾（Rafael Nadal）面對世界排名40的義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini ），以6：1、7：5取得勝利，比賽花費1小時30分鐘，搶先取得決賽門票。
第5種子納達爾在首盤就決殺對手，一發得分率達70%，首盤只打了7局；第二盤蠻牛發出5記愛司球，逼出對手6個破發點並成功破發了5局，加上佛格尼尼的4次雙發失誤、整場比賽38次非受迫性失誤，蠻牛順利的拿下比賽，率先在決賽等待對手產生，四強另一邊由費德爾（Roger Federer）強碰「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）。
蠻牛在賽後謙虛說道：「這對我來說是個好消息，最重要的仍是決賽的表現。」今年戰績來到19勝4敗。邁阿密公開賽決賽是否會是今年的第三場經典「費、納對決」？
以非種子身分打進四強的佛格尼尼。（法新社）
相關新聞
- 邁阿密網賽》美國觀眾比較吵？ 費德爾：習慣就好
- 網球》費德爾狀態佳 休息半年效果連自己都吃驚
- 網球》「辛然配」今晚邁阿密拚4強 瑞士雙雄憂喜各半
- 網球》強壓澳客！「辛然配」殺入邁阿密女雙8強
- 網球》蠻牛、錦緻圭晉級16強 羅尼奇又傷退
推薦新聞
-
中職》受過傷該不該撲接？ 獅看板球星這樣做2017/04/01 10:05
-
NBA》本賽季差點報銷 杜蘭特流下男兒淚2017/04/01 09:49
-
NBA》盼魏少打破單季大三元紀錄 大O力挺奪MVP2017/04/01 08:49
-
中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）2017/04/01 08:05
-
中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響2017/04/01 07:43