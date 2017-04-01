NBA》盼魏少打破單季大三元紀錄 大O力挺奪MVP
2017/04/01 08:49
魏斯布魯克本季已累積38次大三元。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季表現亮眼，單季已累積38次大三元，場均可得31.8分、10.6籃板、10.4助攻，除了有機會打破「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所保持的41次，也有機會成為史上第2位完成場均大三元的球員。而羅伯森近日受訪時表示，希望魏少能打破他的紀錄，並認為他有資格拿到本季MVP。
「我一直認為他是一名很棒的籃球員，」羅伯森表示，沒有一個人能1對1守得住他，他對球隊和球迷都相當重要。
羅伯森也說出自己心目中的MVP人選就是魏少，他認為以前總是要能衝擊總冠軍才有機會拿到MVP，而現在不一樣了。「我記得有一年，張伯倫（Wilt Chamberlain）場均能繳出50分、29籃板，而我是場均大三元，但MVP卻頒給羅素（Bill Russell]），因為他一直帶領球隊奪冠，而我們沒有。」
羅伯森在1961-62年賽季繳出41次大三元，最後以30.8分、12.5籃板、11.4助攻的數據作收，這項單季場均大三元紀錄高懸55年，至今無人能打破。
羅伯森。（法新社）
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