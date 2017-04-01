NBA》本賽季差點報銷 杜蘭特流下男兒淚

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）左膝傷勢復元良好，可望在季後賽開打前復出，杜蘭特近日接受專訪時分享受傷的心路歷程，當下知道受傷有可能要休養4到5個月，他不禁嚎啕大哭了起來。

杜蘭特在3月1日對巫師的比賽裡受傷退場，診斷後確定為左膝內側副韌帶2級扭傷與脛骨挫傷，無限期停賽，「當下我聽到骨頭裂開的聲音，我以前從來沒聽過。」杜蘭特賽後相當擔心自己的傷勢會很嚴重，但他的惡夢成真了，醫生初步判斷是骨折，必須休養四至五個月。

杜蘭特聞訊後不禁哭了起來，他認為自己才剛轉隊，好不容易融入了球隊，打得越來越好，竟發生這樣的噩耗，這讓他心情非常低落，滿腦子想的都是本季有可能報銷了，但是經過精密檢查後發現，左膝只是扭傷，這讓杜蘭特心中的大石放了下來。

杜蘭特受傷後至今復元狀況順利，進行過無對抗性訓練，投籃、跑步、跳躍樣樣來，球團計劃增強杜蘭特的訓練強度，將在7到10天後再重新評估上場的可能性。