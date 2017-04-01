網球》三盤搶七大戰 費爸拍落壞小子取得決賽門票

費德爾打進決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「第五大滿貫」之稱的邁阿密公開賽來到準決賽，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已經搶先取得決賽門票，另一邊由費德爾（Roger Federer）強碰「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），兩人激戰3小時10分鐘，最後費德爾以7：6、6：7、7：6獲勝，贏得決賽門票。

兩人首盤就糾纏到搶七，9：9時基里奧斯發出了整場比賽的第三個雙發失誤，因此錯失了機會，讓費爸連趕兩分，以11：9拿下第一盤，首盤就花費了1小時12分鐘。第二盤開始兩人持續互保，幾次大角度的來回交手讓兩人都連續得分保住自己的發球局，費爸也發出4記愛司球，節奏相當緊湊，才21分鐘就打完6局。

第7局基里奧斯先被逼出破發點，但老費今天逼出對手7個破發點只拿下1局，壞小子在第8局連續發出2記愛司球，再一球上網截擊，兩人持續僵持，基里奧斯也連續發出時速200公里以上的愛司球，爆發力驚人，而費爸的腳程也讓人驚艷，無論對手如何出招，費德爾都追得到。

基里奧斯。（USA Today Sports）

第二盤再度來到搶七，費德爾兩度領先，基里奧斯也力挽狂瀾，兩度都打出致勝球追平，基里奧斯化解了一個賽末點，費爸也搶救了一個盤末點，比數來到7：7，兩位選手關鍵時刻都大膽出手，展現過人抗壓性。繼續僵持到9：9，壞小子的一記穿越球及愛司球連續得分，以11：9拿下第二盤，將比賽逼到決勝盤。

決勝盤開始兩人繼續各自保發，第9局年輕氣盛的壞小子因為自己失誤而氣到摔拍，遭到觀眾噓聲連連，而基里奧斯也用強勁的發球證明自己，遇到危機時都發出愛司球化解。決勝盤第三度打進搶七，比賽時間超過三小時，兩人交手連續六盤都糾纏到搶七。

基里奧斯一度領先，仍被費爸追平，觀眾情緒被帶到最高點，在5：5時因為場邊觀眾在比賽進行中喊一聲「OUT」明顯干擾到基里奧斯，害得基里奧斯嚴重受到影響，連掉兩分，氣得摔爛球拍，最後費德爾以7：5贏得決勝盤。

基里奧斯因被觀眾影響飲恨止步四強。（美聯社）