NBA》「大帝」詹姆斯砍34分 騎士終止3連敗
2017/04/01 09:59
詹姆斯此役攻下34分、9籃板及6助攻。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕近況不佳的騎士，今日在主場迎戰實力有差距的七六人，靠著「大帝」詹姆斯繳出34分、9籃板及6助攻，及厄文貢獻24分、洛夫18分，以122：105勝出，終結3連敗。
七六人在首節還能與騎士搏鬥，不過詹姆斯在第二節就單節13分進帳，第三節又有14分進帳，也率騎士最多領先達32分，他全場出手22次命中14球，包括3顆三分球，幫助騎士止血成功。
騎士戰績48勝27敗，暫時塞爾提克平分秋色，靠著本季對戰取得2勝1敗優勢，趁著綠衫軍與魔術難分勝負之際，先搶回東部龍頭寶座。
衛冕軍騎士近3戰，場均只能進8.7記三分球，在外線表現低迷情況下，也苦吞3連敗；他們今日總算稍稍找回水準，全隊共砍進12顆，未來還有7場比賽，也得趕緊調整好狀況，迎接季後賽的到來。
詹姆斯。（美聯社）
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