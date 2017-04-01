MLB》王建民找到新東家？球迷怒譙惡作劇人士
2017/04/01 10:34
王建民。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕王建民今早傳出加盟教士隊的消息，驚動許多球迷，王建民臉書粉絲團引述經紀人張嘉元指出，這是一場愚人節的惡作劇，「謠言止於智者，大家別再亂傳囉！」
有網友今早製作假新聞，並且冒充教士隨隊記者「Dennis Lin」的推特帳號PO文寫道，「證實教士隊簽下王建民，將在4月7日主場開幕戰先發迎戰巨人隊。」王建民在這則推特突然從牛棚轉任先發，著實嚇到不少球迷。
王建民臉書粉絲團表示，「今天一大早就被朋友傳的訊息嚇醒，結果經經紀人張嘉元證實～這完全是一場 #愚人節 的惡作劇啊！大家小心別被騙啦！」
對於有人拿王建民當作愚人節玩笑，不少球迷感到憤怒，「真的笑不出來，這些人是不是有病啊？」、「就北爛，一點也沒尊重王」、「消費球員、不尊重專業、無聊當有趣。」、「拿這個當愚人節的玩笑太過份了！！！！！」
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