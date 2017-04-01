NBA》「別把我當畜牲看！」 卡森斯打爆老東家國王

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰國王，本季被國王交易的明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）將首度對上效力7年的老東家，他賽前受訪時砲轟國王，認為在交易前並未尊重他，沒把他當做「人」來對待。

「我很生氣，但我仍尊重他們的決定，這讓我成為一個男人，我想說的是，我是活生生的人，不要像對待畜牲一樣對待我。」卡森斯表示，自己已經表態願意續留沙加緬度，而且球團也曾說過不會交易他，但未料明星賽後卻突然被交易，讓他感覺到非常不受到尊重。

卡森斯也說，一直去想這些事是豪無意義的，自己必須去接受和調整自己的心態，在鵜鶘重新出發。卡森斯今天狂砍全場最高的37分、13籃板，率隊以117：89痛宰國王。