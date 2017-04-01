NBA》馬刺完成21分逆轉秀 魏少39次大三元白搭

魏斯布魯克拿下本季第39次大三元。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆前役在魔術主場上演大逆轉秀，今日回主場他們領先了39分鐘，卻在最後1分鐘失守，浪費21分領先，以95：100敗給馬刺，不過魏少仍締造本季第39次大三元。

本季屢屢締造大三元的魏斯布魯克，這回又繳出32分、15籃板與12助攻，可惜最後一擊，他打算以強攻幫球隊贏球，卻被對手毀掉，不過他距離1961-62球季「大O」羅伯森的單季41次大三元，僅剩2次差距，雷霆本季還有7場比賽，魏少可望寫新猷。

馬刺前役被勇士逆轉，這回還陷入多達21分落後，但雷納德在第三節攻下13分，搭配隊友米爾斯的壓哨三分彈，幫助球隊前三節打完僅剩5分落後，黑衫軍在第四節剩56.1秒，才靠著艾德瑞吉的兩罰俱中，搶下首度領先，艾德瑞吉在最後又蓋了魏少火鍋，幫助球隊贏下勝利。

雷納德全場27分進帳，艾德瑞吉14分與10籃板，P.加索17分，且他們板凳得分47分，大勝雷霆的21分。

雷納德。（美聯社）