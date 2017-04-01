網球》場邊球迷亂喊「OUT」 壞小子輸球摔爛球拍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密公開賽決賽名單出爐，將上演今年第三度「費、納」對決，而剛落幕的四強戰，由費德爾（Roger Federer）與澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）對壘，兩人糾纏三盤，前兩盤搶七兩人各拿下一盤，沒想到決勝盤搶七來到5：4、基里奧斯領先時，場邊觀眾喊出一聲「OUT」，噪音可能幫了費德爾一把。

受到觀眾干擾的壞小子回球打出了界外，也氣憤的喊了幾聲，但這時裁判並沒有讓這分重打，僅再次提醒觀眾請不要在比賽進行當中干擾比賽。而這球除了讓基里奧斯失分、費德爾追平比數，更大大影響了基里奧斯的情緒，隨即連失兩分，以5：7落敗，與決賽擦身而過。

這個月才要滿22歲的壞小子已經在這場比賽中展現極佳的抗壓性，好幾次化解了危機，即使因為之前放蕩不羈的行為及言論遭場邊觀眾噓聲連連也都吞下去了，這次他忍不住用球拍用力搥了地板好幾下，來發洩他的委屈。