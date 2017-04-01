NBA》全能外籍長人！約基奇刷新2大鬼神紀錄（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕雖然金塊今天以114：122不敵黃鋒，但陣中全能長人約基奇（Nikola Jokic）攻下全隊最高的26分、13籃板、10助攻，完成本季第6次大三元，除了刷新中鋒最多大三元紀錄以外，還成為外籍球員第一人。

22歲塞爾維亞小將約基奇無所不能，得分籃板一把罩，妙傳助攻和在三分外線投射他也行，今天再度大展全能身手，第6次大三元到手，順利打破馬刺傳奇中鋒羅賓森（David Robinson）1993-94年所創下的5次大三元紀錄，此外，他也超越了公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），成為外籍球員史上最多大三元的保持者。

出身於希臘的亞德托昆波曾在去年締造5次大三元，刷新迪奧（Boris Diaw）、施倫夫（Detlef Schrempf）和「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的紀錄（4次），名列外籍球員史上最多，沒想到僅過了一年就被超越。