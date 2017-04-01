中職》金手套就要撲球！林哲瑄這5大飛撲最震撼（影音）
2017/04/01 12:07
林哲瑄。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的，真的長知識了！」林哲瑄臉書一席話引起球迷熱烈討論，這位2016年外野手金手套得主，雖然僅在中職出賽131場，卻已演出不少令人讚嘆的守備，《自由體育》精選釣蝦場的五大撲接／滑接供球迷回顧。
第5名
2016年10月27日，總冠軍賽G5
在桃園球場全場14666人之下，張正偉擊出短淺飛球，眼看要形成德州安打，林哲瑄趕緊向前接殺出局。
第4名
2016年7月19日
朱育賢敲出中、右外野之間的飛球，有機會形成長打，但林哲瑄硬是趕到定位，以滑接方式將球接殺，當時的義大先發藍斯佛也比向外野，讚嘆林哲瑄的美技。
第3名
2016年5月7日
苦主還是朱育賢，他敲出可能形成德州安打的飛球，林哲瑄從深遠處飛奔趕抵，一個奮不顧身的撲接將這球接進手套，讓跑到一半的朱育賢相當扼腕。
第2名
2016年9月16日
力拚季後賽的桃猿與義大，賽前兩隊無勝場差，8局下一二壘有人時，桃猿林智平擊出紮實的中外野飛球，林哲瑄冒著失掉2分的危險大膽撲接，雖然觀看重播時球已先落地，裁判仍認定出局，釣蝦機靈的反應避免桃猿攻下大局。
第1名
2016年10月29日，總冠軍賽G6
可能是史上最弔詭的Play之一，聽牌的義大在9局下2出局4：3領先，張正偉巧打成不營養飛球，林哲瑄神奇撲接抓進最後一個出局數，球迷灑下紫色彩帶，未料兄弟提出挑戰竟翻盤成安全上壘，讓義大球迷該晚拋了兩次彩帶。雖然釣蝦的再見撲接飛了，但留下這個冠軍賽史上最經典的畫面之一。
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