中職》悍將休息室風暴 富邦領隊回應了！

林哲瑄（左）發文暗酸林益全（右）守備引爆風波。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕林哲瑄在臉書發文暗批隊友守備不佳，引發富邦悍將休息室風暴，領隊蔡承儒今在臉書發文表示，或許一開始溝通方式的選擇可以更好，「但重點還是我們有沒有從中成長和進步，我相信我們是可以的！」

蔡承儒發文如下：

針對這次的風波，球隊昨天已有召開全隊會議討論，我對團隊保持很大的信心，大家都有強烈的求勝慾望，很單純只想幫助球隊贏球，想如何讓球隊變更好；然而危機就是轉機，經過這次的檢討，大家把問題解決，並更瞭解彼此，長遠來看也是好的，也可以讓我們更團結。或許一開始溝通方式的選擇可以更好，但重點還是我們有沒有從中成長和進步，我相信我們是可以的！

請大家不要擔心，教練團跟球員們都有良好的溝通，我們是成熟的團隊，大家的目標一致，就是要打出最好的比賽和成績給我們的球迷看，而在輸球或低潮時也是我們最需要球迷支持的時候，球季才剛開始，希望我們一起成為球隊最堅強的後盾！