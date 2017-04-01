邁阿密網賽》「辛然配」午夜大戰受挫 無緣女雙決賽

台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲止步四強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）在中央球場歷經「午夜大戰」，7：6（8：6）、1：6、4：10横遭第3種子印度米爾莎（Sania Mirza）／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）大逆轉，第5種子「辛然配」抱憾無緣決賽門票，近來北美地區連勝紀錄也停留在8場。

這項男女共站賽事，女雙多達32籤，詹詠然與辛吉絲延續印地安泉大賽5連勝且1盤未失的封后氣勢，轉戰邁阿密又連闖3關，可惜準決賽功虧一簣，無緣更上層樓強碰爆冷殺入決賽的中國徐一幡／加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski ）。非種子的徐一幡／達布洛夫絲姬後來居上，稍早另場4強戰中再度跌破專家眼鏡，挾7：5、5：7、10：7淘汰了第4種子中國彭帥／捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）。

晚間壓軸登場的女雙4強賽，當地時間熬戰逾凌晨，這也是前世界女雙球后的辛吉絲與米爾莎拆夥後，接連2站狹路相逢。「辛然配」未能延續先前印地安泉8強直落2扳倒米爾莎為首人馬的銳氣，面對老冤家首盤搶7得手後，次盤遭遇強勢反撲而拱手讓人，戰線被拉進「超級搶10」，「辛然配」未能回穩止血，差距被拉開一路苦追下落敗，也讓米／史驚險復仇。