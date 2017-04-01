NBA》柯瑞下半場拿19分 勇士演逆轉秀奪10連勝

柯瑞。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今日前三節幾乎都在落後，第四節手風總算較順，且對手火箭進攻嚴重當機，克服最多13分落後，以107：98取勝，連兩場上演逆轉秀，拉出一波10連勝。

短短一週內，勇士與火箭已是兩度交手，他們在日前於火箭主場贏得勝利，今返回主場再遇強敵，近來狀況不俗的柯瑞在上半場手感不佳，9投僅2中，且第二節得分還掛蛋，但火箭一哥哈登同樣慘，他8投1中，不過火箭半場打完取得61：56領先，能握有優勢的最大原因，在於他們15顆罰球就命中13球，遠勝勇士的3罰3中。

易籃後，柯瑞漸漸手感加溫，單節進帳14分，不過火箭仍握有85：83領先，勇士在末節拉出12：0攻勢，取得8分優勢，最終火箭也無力回天，只能看著勇士大軍笑收10連勝，還苦吞3連敗。

柯瑞投進4顆三分球，攻下24分、7籃板與5助攻，K.湯普森砍進4記三分，攻下20分，中鋒麥基（JaVale McGee）繳出13分、4籃板與5阻攻，伊古達拉14分、5助攻。

哈登受到重兵看防，全場18次出手僅中4球，繳出17分、12籃板與8助攻，E.戈登（Eric Gordon）投進3顆三分球，攻下15分，亞里札（Trevor Ariza）15分，L.威廉斯（Lou Williams）13分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）11分，球隊輸球最大主因在於第四節僅拿13分。