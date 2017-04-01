休士頓公開賽》南韓姜成勳躍居領先 潘政琮未晉級

南韓姜成勳躍居領先。（美聯社）

〔記者趙新天／台北報導〕美巡賽休士頓公開賽第2回合，台灣好手潘政琮今天打出72桿，總計145桿未能晉級決賽。南韓選手姜成勳連續兩天表現出色，今天以63桿完賽，總計128桿躍居第1，還取得6桿領先差距。

第2回合潘政琮博蒂、柏忌各打3個，平盤72桿完賽。這兩天他在4個5桿長洞打了兩個博蒂、2個柏忌和1個雙柏忌，長洞沒有明顯進帳。上果嶺率雖在8成以上，不過攻上果嶺後的平均推桿數1.931桿，博蒂數無法增加。

29歲的南韓選手姜成勳，先前14次出賽8次被淘汰，在FedEx Cup排名第107，來到休士頓之後，連續兩天都打上15個果嶺，他的推桿神準，讓他以兩回合低於標準桿16桿衝上首席。他表示，因為是早上第1組出發，果嶺還沒被其他選手踩踏過，推桿很順。

較晚出發的選手看到成績板上領先者低於標準桿16桿，都難以置信，但姜成勳有實力打出很低的桿數，去年他在難度很高Bethpage Black球場打出64桿刷新場地紀錄，還在AT&T圓石灘配對賽第2回合，以60桿改寫Monterey Peninsula 俱樂部最低桿紀錄。

前兩回合打完，美國選手韓利和史瓦佛同以134桿並列第2，他們兩人都是連續兩天繳出67桿。雖然落後6桿，他們都覺得還大有可為，領先的姜成勳不曾在36洞之後領先過，加上週日當地天氣預報狀況並不理想，仍有機會翻盤。

原本領先的佛勒，打完14洞還有4桿進帳，但第15洞長洞他在長草區花了5桿才上果嶺，兩推吞下雙柏忌。隨後又在第16洞短洞開球下沙坑，再吞柏忌，兩洞損失3桿，71桿完賽，總計135桿退至第4名。

美國好手佛勒這回合打出64桿，暫居領先，佛勒今天在10到15呎的推桿很有把握，共打下8個博蒂。其中3桿短洞賺了3隻鳥，第9洞還差點打出一桿進洞。