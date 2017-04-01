NBA》鳳還巢 吹耳哥：我將會跟喬丹一樣強勢復出

史岱芬森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕史岱芬森（Lance Stephenson）本季因傷打打停停，還因此遭球隊釋出，昨傳出老東家溜馬與史岱芬森簽下三年總計1200萬美元（約台幣3.7億）的合約，結束和灰狼隊的十天短約。史岱芬森今天發出豪語，說他回歸溜馬隊將會如同喬丹（Michael Jordan）重返NBA一樣。

史岱芬森在2014年時的溜馬打出他的生涯巔峰，平均14分、7籃板、4.6助攻，並且協助溜馬的戰績登上東部第一，東部決賽遭遇熱火，防守詹姆斯時在他耳邊吹氣，因而身名大噪。

但季末他選擇與黃蜂簽約，並未續留溜馬，之後又被交易至快艇，並輾轉到了灰熊，去年年底遭鵜鶘釋出，而今年與灰狼簽下10天短約。史岱芬森之後的表現還未知，不過目前可以確定的是他仍是那位充滿自信的「吹耳哥」。