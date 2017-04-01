NCAA》111連勝被斷！ 康乃狄克女籃5連霸美夢粉碎（影音）
2017/04/01 13:35
〔記者林岳甫／綜合報導〕連續4屆稱霸美國大學女籃的霸主康乃狄克大學，今日在最終四強陷入苦戰，即便艱辛延長戰局，可惜未獲幸運女神眷顧，在最後遭密西西比州立大學上演絕殺，以64：66落敗，不僅無緣完成衛冕，且跨季111連勝也因此中斷，成為全美今日體育頭條。
康乃狄克實力強大，去年與密西西比州立大學在16強遭遇，還大勝60分，可惜這回卻踢到大鐵板，冠軍成空，連勝也畫下休止符，至於康大上回兵敗已是2014年，不敵另一女籃強權史丹佛大學。
威廉絲（右）絕殺康乃狄克大學。（美聯社）
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