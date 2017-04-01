網球》重回邁阿密相遇原點 蠻牛破咒看費爸臉色

納德爾在邁阿密網賽，4度屈居亞軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重回相遇原點，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與費德爾（Roger Federer）再度邁阿密會師決賽，「蠻牛」想破除在此4度屈居亞軍的魔咒，仍得看寶刀未老的費爸臉色。

本季才開打不過3個多月，前男網世界球王費、納已頻頻激烈交鋒，這將是兩人今年第3次、生涯第37次論劍，彷彿時光逆流的傳奇對決，讓許多懷舊球迷也不禁高呼：「簡直重回過往雙雄全盛時期！」儘管先前36次交手，30歲的納達爾挾23勝13負穩居上風；不過薑是老的辣，35歲費爸強勢回春，從2015年巴塞爾決賽、今年初澳網大滿貫爭霸，一直到先前印地安泉16強，已締造對戰3連勝。

巧的是，費、納生平第一次場上碰頭，就是在美國東南大城邁阿密！2004年未滿18的納達爾首闖會內，就於32強爆冷以2個6：3扳倒了當時的世界球王費德爾；只不過，隔年「蠻牛」頭一遭在此殺進決賽，歷經5盤大戰仍被費天王震撼教育。更詭異的是，納達爾坐擁多達28座名人大賽冠軍，卻始終無緣邁阿密封王，過往4闖決賽全鎩羽而歸，如今第5度問鼎金盃，能否突破費爸再進化的單手反拍壓制，將是「蠻牛」苦候13載的破咒關鍵。

費德爾。（歐新社）