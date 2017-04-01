日職》軟銀太有誠意 川崎宗則佛心價回歸
2017/04/01 13:49
川崎宗則回歸軟銀。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕軟銀今舉辦加盟記者會歡迎川崎宗則回歸，再次穿上空了6年的52號，合約推估是1年9000萬日圓（約2450萬台幣），他說，起初挑戰大聯盟時，沒想過還能以這種方式回來，「還是最喜歡福岡，穿上這件球衣很開心。」
川崎表示，每次從美國回到福岡時，不只有軟銀在等他，計程車司機、店家老闆，甚至是電梯碰到的人都會問他，「你什麼時候回來呢？」他說在美國發現自己被炒魷魚後，心煩意亂之際就有封信傳了過來，正是軟銀的邀請，「我非常開心，隔天我就決定要回來！」
關於合約是1年9000萬日圓，川崎宗則開玩笑說，18年來都是簽1年合約，「不知道怎麼去談複數年合約耶！」
川崎在1999年被軟銀鷹隊前身大榮鷹隊第四指名選進，2011年到美國水手隊追尋前輩鈴木一朗，後來即便每年都簽小聯盟合約，2012-16年都能順利登上大聯盟，更於去年在小熊拿下冠軍戒指，完成許多夢想後回歸日本。
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