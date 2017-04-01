NBA》他是我兄弟！厄文挺身護駕詹皇吞惡犯（影音）
2017/04/01 14:23
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以122：105擊敗七六人，中止3連敗惡夢，而第一節雙方就打出火氣，厄文（Kyrie Irving）在一次爭搶時，把安德森（Justin Anderson）推出場外，跌坐在板凳席上，雙方差點爆發衝突，厄文也吞下生涯第一次的1級惡意犯規。對此，厄文表示，此舉是為了幫老大哥詹姆斯（LeBron James）出一口氣。
「無論是故意還是不小心，我看到安德森用拐子撞倒了我兄弟。」厄文表示，看到詹姆斯被撞倒，自己必須挺身而出保護隊友，而詹姆斯也相當感謝小老弟為他出頭。
安德森賽後也被問及此事，他說：「我知道厄文是想保護隊友，但讓我覺得奇怪的是，詹姆斯的反應也太大了吧，我不認為自己打球很髒。」
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