網球》邁阿密公開賽 孔塔、丹麥甜心爭冠
2017/04/01 14:55
丹麥甜心打進決賽。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕邁阿密公開賽女單決賽名單出爐，由世界排名14的丹麥甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）對決排名11的英國好手孔塔（Johanna Konta），兩人生涯僅在今年澳網交手一次，由孔塔獲勝。
孔塔在準決賽中以面對6月即將滿37歲的美國名將大威廉絲（Venus Williams），孔塔整場比賽逼出對手17個破發點並成功破發12局，加上大威雙發失誤頻頻，比賽耗時2小時，最後孔塔以6：4、7：5拍落大威廉絲，打進決賽。
另一邊的沃茲妮雅琪則與世界排名第3的捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova）三盤激戰，沃茲妮雅琪多次的閃身正拍直線球將對手壓制住，最後以5：7、6：1、6：1輕鬆擊敗第2種子普莉絲可娃。
孔塔拍落大威。（法新社）
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