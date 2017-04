中職》撲接才是王道？ 大聯盟有新梗評價金手套（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕因為隊友撲不撲接的議題,林哲瑄在臉書引爆「悍將鬩牆」,姑且不論衝突本身,釣蝦也點出金手套究竟該如何判定的大哉問。今年球季大聯盟就推出全新數據「可接殺率(Catch Probability)」,要用科學方式評價守備的星星級別。

球評鍾重彩曾說過一句名言「有撲有交代」,多少說明守備上的盲點,特別是外野手,假如球員本身腳程慢或是判斷不夠精準,可能會需要飛撲才能接,但若是腳程快或是判斷精準的球員,或許就比較省事,大聯盟今年要推出的新數據,將能完全排除這個盲點。

首先這項數據會追蹤每顆被擊出的球,運算它的飛行速度與角度,還有守備員反應時間、跑動距離等等,精準以0-100%算出接殺的可能性,假如是0%,意即「這球從來沒被接殺過」;若是100%則為「每個人都能接到。」

舉例而言,去年漢米爾頓(Billy Hamilton)有一球需要跑動65英呎的守備,他花了3.9秒就完成,被評定為可接殺率僅7%的五星級美技;同樣是飛撲美技,坎普(Matt Kemp)也有一球撲的很美,實際卻是花了4.3秒才跑動65英呎,判定這球是可接殺率75%的三星級守備,沒有想像中那麼困難。

漢米爾頓vs坎普影片:

根據這項數據顯示,去年完成最多五星級美技守備的是2016年金手套得主英西亞堤(Ender Inciarte)、白襪外野手伊斯頓(Adam Eaton)的10次,漢米爾頓則以9次居次。今年球季開始,大聯盟將會非常精準地界定守備星等。

可接殺率評價守備:

0-25%:五星級

26-50%:四星級

51-75%:三星級

76-90%:二星級

91-95%:一星級