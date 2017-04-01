中職》撲接才是王道？ 大聯盟有新梗評價金手套（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕因為隊友撲不撲接的議題，林哲瑄在臉書引爆「悍將鬩牆」，姑且不論衝突本身，釣蝦也點出金手套究竟該如何判定的大哉問。今年球季大聯盟就推出全新數據「可接殺率（Catch Probability）」，要用科學方式評價守備的星星級別。

球評鍾重彩曾說過一句名言「有撲有交代」，多少說明守備上的盲點，特別是外野手，假如球員本身腳程慢或是判斷不夠精準，可能會需要飛撲才能接，但若是腳程快或是判斷精準的球員，或許就比較省事，大聯盟今年要推出的新數據，將能完全排除這個盲點。

首先這項數據會追蹤每顆被擊出的球，運算它的飛行速度與角度，還有守備員反應時間、跑動距離等等，精準以0-100%算出接殺的可能性，假如是0%，意即「這球從來沒被接殺過」；若是100%則為「每個人都能接到。」

舉例而言，去年漢米爾頓（Billy Hamilton）有一球需要跑動65英呎的守備，他花了3.9秒就完成，被評定為可接殺率僅7%的五星級美技；同樣是飛撲美技，坎普（Matt Kemp）也有一球撲的很美，實際卻是花了4.3秒才跑動65英呎，判定這球是可接殺率75%的三星級守備，沒有想像中那麼困難。

漢米爾頓vs坎普影片：

根據這項數據顯示，去年完成最多五星級美技守備的是2016年金手套得主英西亞堤（Ender Inciarte）、白襪外野手伊斯頓（Adam Eaton）的10次，漢米爾頓則以9次居次。今年球季開始，大聯盟將會非常精準地界定守備星等。

可接殺率評價守備：

0-25%：五星級

26-50%：四星級

51-75%：三星級

76-90%：二星級

91-95%：一星級