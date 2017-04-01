中職》富邦茶壺風暴 球迷最在意這點

林哲瑄於臉書粉絲團發言，引起網友熱烈討論。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦外野手林哲瑄前晚在臉書粉絲團發文，暗指隊友守備不積極，眾多隊友回應讓隊上茶壺內的風暴一發不可收拾，不少球迷擔憂球隊氣氛，更有人因而表示拒看，直呼「非常失望」。

林哲瑄日前於粉絲團發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」並在文中附上金手套獎座，文內主角據傳就是隊友林益全，在文內回應的包括林威廷、陳凱倫、高國輝等隊友以及林智勝、陳禹勳等別隊球員留言，球隊不合傳言也讓球迷掀起熱議，除了關切林哲瑄、林益全之間的互動，有網友提到最讓球迷感到心寒的，是球員在臉書公開批評還用嘲諷的方式。

網友提到，不管林哲瑄的理由是什麼，聯合隊友來釘自己人的做法就不理想，不但打擊氣勢還傷害球迷，「原本在等周邊補貨，現在全不想買了」，也有不少球迷表達暫時不想進場看球的意願，更跳出來為林益全說話；不過也有球迷指出，雖然認為林哲瑄處理方式不恰當，但至少代表他真的很在意比賽。