MLB》自認「能力尚不足」 郭泓志自請離開教士

春訓投出佳績，郭泓志卻選擇自請離隊。（展逸國際行銷提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志歷經大小手術後，今年獲得教士隊一紙小聯盟約，但春訓出賽兩場後，經過和家人、球隊審慎討論過，今天透過經紀公司做出離開球隊的決定。

郭泓志在大聯盟春訓熱身賽出賽2場，教士球團原先規劃讓郭泓志留在基地延長春訓繼續調整，但郭泓志認為自己目前的能力還不足以幫助球隊，因此主動提出離開的想法，球隊也尊重郭泓志本人的決定。

郭泓志經紀團隊展逸，透過新聞稿表示：春訓期間教士球團給予郭泓志充分的彈性與時間調整自身狀況，並且也讓郭泓志有大聯盟春訓賽的出場機會，郭泓志對球隊充滿感謝，他說：「重新回到球場很開心，這段時間也盡力調整自己，也發現還有很多不足的地方需要繼續努力。我很幸運的還能再站上投手丘，很謝謝這段時間一起陪我打拼的家人、朋友、經紀公司以及一直幫我加油的球迷朋友們。」

郭泓志預定4月中旬返回台灣，對於下一步目前還沒有任何想法，只希望先暫時休息陪伴家人，郭泓志說：「總之，將來不管用什麼方式回到球場，我一樣會全力以赴。」