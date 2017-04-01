MLB》突離隊震驚球迷 郭泓志春訓表現回顧（影音）

郭泓志。（資料照，取自Be Heroes粉絲頁）

〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志今年獲得教士隊小聯盟合約，日前在春訓熱身賽中出賽兩場，表現不差，不過今天他卻透過經紀公司宣布，他已做出離開球隊的決定。

本季與教士簽約後，郭泓志在台灣時間3月16日於小聯盟春訓熱身賽中首度登板，主投1局，最快球速來到91英里（約146公里）。

此外，郭泓志在3月底時被叫上大聯盟支援，且兩度登板，台灣時間3月27日對洛磯主投2局無失分，飆出1K，最快球速90.4英里（約145公里），3月30日郭泓志再度登板迎戰白襪，9局下他一度面臨滿壘危機，但他大展K功，連飆2次三振解危無失分。

郭泓志歷經7次手術，從中職重返美職，再度登上大聯盟投手丘，讓不少球迷期待他能再寫奇蹟，不過今天他透過經紀公司發布新聞稿表示，認為自己目前的能力還不足以幫助球隊，因此提出離隊想法，震驚不少球迷，也有網友直呼，多希望這只是愚人節笑話。

3月30日郭泓志登板戰白襪：

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3月27日郭泓志登板戰洛磯：