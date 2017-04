MLB》突離隊震驚球迷 郭泓志春訓表現回顧（影音）

郭泓志。(資料照,取自Be Heroes粉絲頁)

〔體育中心/綜合報導〕「不死鳥」郭泓志今年獲得教士隊小聯盟合約,日前在春訓熱身賽中出賽兩場,表現不差,不過今天他卻透過經紀公司宣布,他已做出離開球隊的決定。

本季與教士簽約後,郭泓志在台灣時間3月16日於小聯盟春訓熱身賽中首度登板,主投1局,最快球速來到91英里(約146公里)。

此外,郭泓志在3月底時被叫上大聯盟支援,且兩度登板,台灣時間3月27日對洛磯主投2局無失分,飆出1K,最快球速90.4英里(約145公里),3月30日郭泓志再度登板迎戰白襪,9局下他一度面臨滿壘危機,但他大展K功,連飆2次三振解危無失分。

郭泓志歷經7次手術,從中職重返美職,再度登上大聯盟投手丘,讓不少球迷期待他能再寫奇蹟,不過今天他透過經紀公司發布新聞稿表示,認為自己目前的能力還不足以幫助球隊,因此提出離隊想法,震驚不少球迷,也有網友直呼,多希望這只是愚人節笑話。

3月30日郭泓志登板戰白襪:

Your browser does not support iframes.

3月27日郭泓志登板戰洛磯: